CÔTÉ, Patrice



À sa résidence, le 12 juin 2021, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé Patrice Côté, époux en premières noces de feu Louise Pelletier et en secondes noces de Georgette Laliberté. Il était le fils de feu Ida Ouellet et feu Gérard Côté. Il demeurait à Québec. Que tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en cette journée.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Georgette; son fils Denis (Rachel Côté); ses petits-enfants: Jessie Louise Côté, Nicolas Michel Côté et Jacob François Côté; sa belle-fille Cathy Muzello (feu Michel Côté, Heven Guay); sa petite-fille Alexandra Côté (Renée-Claude Turcotte); la fille de son épouse: Annie Boucher (Philippe Rochon) et ses petits-enfants: Louis Rochon et Alice Rochon; ses frères et sœurs: Jean-Marc (feu Auréa Poirier), Daniel (Danielle Jarry), feu Carmen (feu Charles-Henry Roy), feu Julien (feu Jacqueline Lafrance), Nicole (feu Robert Lévesque), Brigitte (Normand Gagné), Marielle (Michel Doyle), Alain, Edesse, Annie (Jean-Patrick Amiesse), également les membres de la famille Pelletier et Laliberté, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s ainsi que les retraités du Service Aérien Gouvernemental et ses amis(es) de la Résidence de l'EKLA. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5, tél.: (418) 656-4999, site web : https://iucpq.ca