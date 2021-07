JULIEN, Aline Poirier



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2021, à l'âge de 82 ans est décédée madame Aline Poirier, épouse de feu monsieur Jacques Julien, fille de feu madame Ernestine Boudreau et de feu monsieur Salomon Poirier. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy, Lucie (Mario Blais), Yves et Isabelle; ses petits-enfants: Marie-Ève, Valérie, Michaël, Alex et Émy; son arrière-petite-fille Hailie; ses frères: feu Jean-Paul (Rachel Labbé), Jacques (Diane Pomerleau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien: feu Claudette (André Lemieux), Marcelle (feu Marcel Vermette), Marie-Paule (Paul Portelli), Ginette (Jean-Michel Laverdière), feu Pierre (Denise Lajoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux; ses frères: Théodore (Yvette Gauthier) et Wilbrod; ses sœurs: Jocelyne (Fernand Villeneuve), Denise (Yves Aubin); sa belle-sœur Andrée Julien (Roland Lapointe). La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Souvenance à une date ultérieure.Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigué à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca. Site Web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Pour rendre hommage à madame Aline Poirier, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com