LARIVIÈRE, Gaëtane



Au CHSLD Paul-Gilbert, unité Jardin, le 2 juillet 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Gaëtane Larivière, fille de feu Alfred Larivière et de feu Adélia Parent. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Saint-Côme-Linière. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Germain (feu Thérèse Poulin, Jocelyne Pommerleau), feu Iberville (feu Gervaise Bernard), feu Ernestine (Dominique Lacasse), feu Irène (feu Yvon Fortin), feu Normande (feu Élie Landry), feu Jean-Noël (feu Liliane Desjardins), Jeannine (feu Odilon Jacques), Jean-Thomas (feu Maureen Jardin), feu Jean-René, feu Marc-André (Hélène), feu Antoinette (Francis Fortin) et de Gabrielle (feu Joseph-Arthur Sasseville). Elle laisse également dans le deuil ses 26 neveux et nièces ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Francine De Lair et sa famille, au personnel du Pavillon Léa-Rose à Saint-Lazare et au personnel du CHSLD Paul-Gilbert, unité Jardin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don.L'inhumation des cendres aura lieu plus tard, c'est-à-dire, le vendredi 30 juillet à 13h30, au cimetière de Saint-Côme-Linière. Elle a été confiée au