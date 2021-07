Céline Dion reporte à nouveau ses spectacles

Céline Dion a annoncé jeudi le report au printemps 2022 des dates restantes à sa tournée nord-américaine, déjà reportées pour cause de pandémie de COVID-19.

Ainsi, les spectacles prévus du 16 août au 24 septembre 2021 seront présentés du 9 mars au 22 avril 2022.

«Actuellement, les diverses restrictions locales pour la COVID-19 et les directives de santé et de sécurité de chacune des villes de la tournée ne permettent pas cette option aux détenteurs de billets. C’est avec un espoir toujours grandissant et une détermination renouvelée que les dates sont reportées à 2022», peut-on lire dans un courriel envoyé par l'équipe de la chanteuse québécoise.

❗️Celine Dion reporte en 2022 les derniers spectacles en Amérique du Nord de sa tournée mondiale Courage❗️

Les dates prévues du 16 août au 24 septembre 2021 sont reportées du 9 mars au 22 avril 2022

Plus d’infos 👉🏼 https://t.co/JTYObk17bJ

#CourageWorldTour pic.twitter.com/qnnoGak7wR — Celine Dion (@celinedion) July 15, 2021

«Je sais à quel point tous ces reports des 18 derniers mois peuvent être frustrants pour mes fans. Bien que la situation se soit considérablement améliorée, mon équipe et moi sommes toujours préoccupés par la sécurité de tous et chacun cet été. Nous sommes confiants que les conditions seront sécuritaires au printemps prochain, et je tiens à ce que mes fans ressentent la même chose, sans aucun souci ou contrainte. J’espère que tout le monde comprendra», a déclaré la diva dans ce même courriel.

Les billets achetés pour les dates de la tournée 2020 et 2021 seront honorés pour les dates reportées.

SPECTACLES NORD-AMÉRICAINS REPORTÉS EN 2022

09 mars, 2022 Denver, CO - Pepsi Center

11 mars, 2022Salt Lake City, UT - Vivint Smart Home Arena

14 mars, 2022 Winnipeg, MB - Canada Life CentreTM

17 mars, 2022 Saskatoon, SK - SaskTel Centre

20 mars, 2022 Edmonton, AB - Rogers Place

21 mars, 2022 Edmonton, AB - Rogers Place

24 mars, 2022 Portland, OR - Moda Center

26 mars, 2022 Tacoma, WA - Tacoma Dome

28 mars, 2022 Vancouver, BC - Rogers Arena

29 mars, 2022 Vancouver, BC - Rogers Arena

01 avril, 2022 San Francisco, CA - Chase Center

03 avril, 2022 Oakland, CA - Oakland Arena

05 avril, 2022 San Diego, CA - Pechanga Arena

08 avril, 2022 Glendale, AZ - Gila River Arena

10 avril, 2022 Sacramento, CA - Golden 1 Center

14 avril, 2022 Los Angeles, CA - Staples Center

15 avril, 2022 Los Angeles, CA - Staples Center

20 avril, 2022 Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

22 avril, 2022 Washington, DC - Capital One Arena