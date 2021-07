Cinq ans de taule pour un passeur d’armes de 24 ans

Un juge qui a condamné un contrebandier sans histoire à cinq ans de détention pour avoir fait entrer 248 pistolets au pays a déploré la prolifération des armes à feu dans la région de Montréal.

« On peut facilement imaginer les conséquences si [...] ces armes à feu prohibées s’étaient retrouvées » en circulation dans la société civile, a déclaré hier le juge Bertrand St-Arnaud, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

William Rainville, un ancien employé de Desjardins, avait été arrêté en mars dernier avec cinq poches de hockey remplies d’armes en pièces détachées, près de la frontière canado-américaine.

Photo tirée de Facebook

Il a plaidé coupable hier à six accusations, dont possession d’armes et dispositifs prohibés en vue d’en faire le trafic.

« On parle ici de crimes planifiés, prémédités, et surtout, on ne parle pas d’une arme, ou deux, ou trois, ou quatre, mais de pièces pouvant [...] constituer 248 [pistolets] », a dénoncé le magistrat.

« Les drames liés aux armes à feu sont constants », particulièrement dans la région de Montréal, où une dizaine d’événements impliquant des coups de feu sont survenus en deux semaines, a-t-il ajouté.

Surveillé par la GRC

William Rainville s’est fait prendre le 5 mars dernier, près de sa nouvelle résidence de Dundee, en Montérégie, située à cheval sur la frontière avec les États-Unis.

Photo d'archives, Martin Alarie

Ne sachant pas qu’il était épié par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), il a traversé à six reprises la frontière canado-américaine sur son terrain, tirant un toboggan chargé de poches de hockey.

Il a par la suite été intercepté par des policiers, alors qu’il circulait à bord de sa camionnette, dans laquelle les poches de hockey remplies de pistolets Polymer80 de type Glock en pièces ont été retrouvées.

La cargaison est d’une valeur de 1,6 million $ sur le marché noir, soit de 5000 $ à 6000 $ pour chaque arme une fois assemblée, a-t-on appris en cour, hier.

« J’ai commis un tort envers la société québécoise et j’aurais pu la mettre en grave danger, a lancé l’accusé. Je le regrette énormément [...], j’ai pris cette décision sur un coup de tête [...], j’étais aveuglé par l’argent. »

Jeune sans histoire

« C’est un jeune homme sans vraie expérience de vie [...], il a commis cette coûteuse erreur qui va le suivre pour très longtemps », a affirmé son avocate, Me Isabella Teolis, insistant sur le fait que son client n’a pas d’antécédents judiciaires.

Fait à noter : ces armes ne comportaient aucun numéro de série, donc n’étaient pas retraçables, ce qui en fait un choix de prédilection pour le crime organisé.

Compte tenu de sa détention provisoire, Rainville a bénéficié d’un crédit majoré de 10 mois.

Il lui reste donc 50 mois à purger.

-Avec Valérie Gonthier et Erika Aubin, Le Journal de Montréal