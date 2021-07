GOSSELIN, Jacques



À son domicile, le 8 juillet 2021, à l'âge de 65 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jacques Gosselin, policier retraité et conjoint de Mme Chantal Auger. Il était le fils de feu M. Jean-Yves Gosselin et de feu dame Thérèse Houle. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Amélie; ses petits-enfants qu'il adorait: Charlie, Liam et Samuel; ses beaux-frères: Marc (Lynda) et Martin (Peggy); ses frères: Gaétan (Lucie) et André; ainsi que ses sœurs: Suzanne, Christianne, Guylaine et Marie-Émilie. Il laisse également son grand ami Francis (Sonia), plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis, anciens collègues policiers et les membres de la SNQ, sa passion. Les arrangements funéraires ont été laissés au soin duLa famille y recevra les condoléancesde 13h30 à 15h15 sans rendez-vous.La famille désire exprimer un gros remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins palliatifs du CLSC La Source pour les bons soins prodigués, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Gosselin et sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer de la prostate, à la mémoire de Jacques, téléphone: 1 800 268-8874, SiteWeb: https://support.cancer.ca/site/Donation2?34288.donation=form1&df_id=34288&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA®ion=qc&s_qkey=undefinedPour rendre hommage à monsieur Gosselin, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.