D’autres boursiers de la FAEQ

Photos courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Gildan viennent d’octroyer cinq bourses Leadership de 2000 $ à des étudiants-athlètes universitaires qui, en plus de performer dans leurs études et leur sport, s’impliquent grandement dans leur communauté afin de faire une réelle différence. J’ai retenu, entre autres, les boursiers suivants. Sur la photo du haut : Marie-Pier Champagne, de l’Université Laval (basketball), 25 ans de Québec (Limoilou) ; et sur celle du bas : Marika Labrecque, de l’Université McGill (hockey), 23 ans, de Lac-Etchemin. Depuis 2005, Gildan a investi près de 150 000 $ à la FAEQ afin de soutenir les jeunes étudiantes-athlètes universitaires qui se démarquent par leurs différentes implications au-delà de leur excellence académique et sportive.

Une attente de 15 ans

Photo courtoisie

Bravo à Gaétan Gagné qui a réalisé jeudi dernier un trou d’un coup au trou numéro 14 du club de golf Royal Charbourg. Gaétan a utilisé son fer 5 sur une distance de 157 verges afin de réaliser son exploit. Après 15 ans d’attente et de pratique, voilà qu’il peut se vanter d’avoir inscrit un (1) sur sa carte de pointage qu’il conservera en souvenir. Sur la photo, de gauche à droite : Gaétan est en compagnie de ses partenaires de jeu Robert Labrecque, Christian Marceau et Michael Pageau.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Adrien Bernard et Ghislaine Langevin, de Notre-Dame-du-Rosaire (Montmagny), qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, encore très autonome, actif et généreux, a eu 5 filles (Maryse, Marie-Josée, Nancy, de même que Marie et Annie décé-dées), a 5 petits-enfants (Maude, Luc, Audrey, Thomas et Félix-Antoine) et 4 arrière-petits-enfants (Arielle, Allyson, Henri et Olivier).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 juillet 1961. Arnold Palmer (photo) remporte l’Omnium de golf britannique (British Open), au Royal Birkdale, un coup devant Dai Rees. Il s’agit du 2e Open pour Palmer qui devient le premier Américain à remporter le Claret Jug depuis Ben Hogan en 1953.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Coté (photo), folkloriste-accordéoniste de Portneuf, 71 ans...Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois, 45 ans...Kathy Kreiner, championne skieuse canadienne, 65 ans...Marcel Leboeuf comédien, acteur, auteur et conférencier, 67 ans...Charles Tisseyre, journaliste et animateur de l’émission Découverte à la SRC, 72 ans...Robert Baker, Bob pour les intimes, ex-conseiller en sécurité financière et en rentes collectives à la retraite 73 ans...Gilles Bernier, père de Maxime Bernier, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juillet 2020: Gérard Lebel photo), 90 ans, avocat louperivois, ancien ministre des Communications sous le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand... 2018 :Ray Emery, 35 ans, gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a porté les couleurs des Sénateurs, des Flyers, des Blackhawks et des Ducks... 2017 : Martin Landau, 89 ans, acteur américain «Mission Impossible» et «Cosmos 1999»... 2013 : Père Jean-Marc Boulé, 73 ans, directeur général du Séminaire Saint-François... 2010 : Hank Cochran, 74 ans, légendaire compositeur de chansons country américaines... 2004 : Claude Masse, 56 ans, personnage du monde juridique au Québec... 2000 : Louis Quilico, 75 ans, baryton de réputation internationale... 1998 : Richard McDonald, 89 ans, l'inventeur avec son frère Mac du concept de fast food dans les années 1940... 1989 : Louis Chantigny, 57 ans, l'une des plus belles plumes du monde journalistique sportif au Québec.