FLEURY, Fernande Cameron

Au CHSLD Des Rives de Repentigny, le 2 février 2021, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Fernande Cameron épouse de feu Émile Fleury. Elle était la fille de feu Omer Cameron et de feu Jane Smith. Elle demeurait à Terrebonne, autrefois de Saint-Malachie de Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 11h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (feu Suzette Pelchat, Dolorès Bergeron), Christian (Suzanne Letendre), Richard, feu Carolle, Benoit (Marie-Line Gognon), feu Liette (Marcel Fortier), Nelson (Christiane Dupuis), Roger et Lynda; ses petits-enfants: Brenda-Jane Fleury, Yan Fleury et Isabelle Perreault, Pascale et Jérôme Fleury, Xavier Fleury-Germain, Jacob et David Fleury-Dumas, Jean-Gabriel et Kristine Fortier, Jason et Lyndsay Fleury, Laurédanna, Émilie, Émile et Nathaniel Fleury, Florence, Henry et Laurent Harvey; ainsi que ses arrière- petits-enfants et arrière-arrière-petits- enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Pauline Tanguay (feu Edward Cameron) et Marie-Reine Fradette (feu Wilfrid Cameron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la