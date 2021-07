FERLAND, Raymond



Au CHSLD le Faubourg, le 5 janvier 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Raymond Ferland, époux de madame Thérèse Miller. Il était le fils de feu dame Albertine Lachance et de feu Léger Ferland. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine, France, Marc (Angèle Brochu); Il est allé rejoindre son fils Christian; ses petits-enfants adorés: Marie-Ève (Jean-Sébastien Renaud), Andréanne (Philippe Rochette), Félix (Stéphanie Villeneuve), Rosalie (Tommy Labrecque), Antoine (Marie-Lise Thériault), Charles (Séphora Coudert); ses arrière-petits-enfants bien-aimés: Camille, Olivia, Léonie, Alexis, Anne-Sophie et Ariane; ses frères et sœurs: André (feu Huguette Bérubé), Paul-Henri (Colette Simard), feu Jean-Marc (Ghislaine Côté), Gérard-Albert (Denyse Roberge), feu Jeanne D'Arc (feu Jacques Gauthier), Florence (feu Jacques Houde), Gilles (Manon Carrier), Jacqueline (Gilles Boucher), Georgette (feu Marcel Dion), Jean-Charles (Lise Ross), Louisette (feu Paul Laflamme) et Réjeanne; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Simone, Colette, Louise (Marcel Têtu), Nicole (feu Benoit Arial) et Jean (Claire Lemieux); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD le Faubourg pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc Tél : 1-888-768-6669 Courriel : info@pq.poumon.ca Site web : www.pq.poumon.ca.