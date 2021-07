FERRON, Dr Pierre



MD, FRCSC, CQOto-rhino-laryngologisteProfesseur agrégé de cliniqueAlors qu'il était entouré d'amour… il s'est endormi paisiblement.Le 22 juin, à son domicile, est décédé à 83 ans, le Docteur Pierre Ferron, époux bien-aimé de Francine Carmichael. Il était le fils de feu monsieur Raynald Ferron et de feu dame Lucienne Gauvin.Il laisse dans le deuil, ses trois filles, Nancie (Daniel Joannette), Caroline (Yvan Bourdages) et Mylène (Marc St-Onge), son beau-fils Etienne (Caroline Thibault) et la mère de ses filles Andrée Bilodeau. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants adorés, Florence et Marjolaine Ferron, William et Marie-Ange Bourdages, Mélia-Rose Prud'homme, ainsi que ses trois arrière-petits-enfants, Jeanne, Lou et Eloi. Il était aussi le frère de feu Hugues Ferron (Denise Laberge) et de Jacques Ferron (Charlotte Cyr). Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs Lise Carmichael (Gamelin Lavoie), Sylvie Carmichael, Ginette Carmichael, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis(e). Il a eu une brillante carrière d'oto-rhino-laryngologiste. Il était "le Père" de l'implant cochléaire au Canada où il a consacré une partie de sa carrière à faire entendre les sourds. Il a eu de nombreuses reconnaissances entre autres, Membre de l'Académie des Grands Québécois, Personnalité scientifique de l'année nommé par le Soleil et Radio-Canada, Prix Sirius du CHUQ à titre de Grand Bâtisseur, Médecin de coeur et de passion - section chirurgie de l'Association des médecins de langue française du Canada, Médecin pionnier du Gala du 50e anniversaire de l'Association d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie Cervico-faciale du Québec et plusieurs autres, mais celle dont il était le plus fier c'était d'avoir reçu en 2004, le titre de Chevalier de l'Ordre National du Québec. Ses proches se joignent à lui pour exprimer leur reconnaissance au docteur Pierre Jinchereau, médecin de famille de Pierre durant plusieurs années pour son professionnalisme, son empathie, son écoute et sa grande disponibilité ainsi qu'au docteur Alain Naud, fier défenseur du droit à la dignité, pour son professionnalisme, sa compassion et son humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 418-527-4294