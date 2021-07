LACHANCE, Denyse



Le 5 juillet 2021, est décédée madame Denyse Lachance, épouse de feu Clovis Labrecque. Elle a été une globe-trotteuse hors pair en parcourant les cinq continents. Elle s'est impliquée comme bénévole dans le milieu universitaire (dans l'administration et de la remise de bourse d'excellence), Fondation du Cœur, église Saint-Michel de Sillery (responsable de l'équipe funérailles, sacristine, responsable de l'équipe lectorat). Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils François de S. Labrecque, beau-frère Roch Labrecque (Charline Bouchard) et une myriade de neveux et nièces, amis et amies. La famille recevra les condoléances le mercredi 21 juillet 2021 à l'église St- Michel de Sillery à 13h00.Nous prenons l'occasion de remercier l'équipe gériatrique du CHUL.