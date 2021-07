GOUPIL, Gisèle Marceau



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le vendredi 9 juillet 2021, est décédée à l'âge de 90 ans et 5 mois, madame Gisèle Marceau, épouse de feu monsieur Donat Goupil. Elle était la fille de feu Marc Marceau et de feu Adrienne Maurice. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Magloire. La famille recevra les condoléances à lale samedi 14 août de 12h à 13h55.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Solange (Gérald Chicoine), Jacques (Josée Gaudreau) et Louise (feu Bruno Breton, Yvan Nadeau); ses petits-enfants: Isabelle et Éric Guillemette, Annabelle et Cristelle Goupil, Charles Breton ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jaël, Candide, Ophélie, Jacob, Béatrice, Julia et Théodore. Elle était la sœur de: Hervé (feu Simone Bilodeau), Lucille (feu Florian Laverdière), Clermont (Micheline Mercier), Armande (Roland Marceau), Blandine (Luc Paquet), Francine (Henri Lemelin) et Chantal. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Goupil: Cécile (Didace Roy) et Lucille (Roland Guillemette), sa filleule Claudine Ménard et son filleul Marcel Marceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Manoir des Sages de Saint-Magloire pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.