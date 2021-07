BERRY, Aline



À l'Hôpital Laval, le 25 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Aline Berry, épouse de Paul-Émile Savard. Elle était la fille de feu Cécile Vincent et de feu Harold Berry. Elle demeurait à Wendake. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Paul-Émile, ses enfants : Ginette (David Mulligan), Claude (JoséThériault), Céline, Jimmy (Hélène Tardif), Marie-Hélène (Richard Ng-Jobidon); ses petits-enfants : Matthew (Stéphanie), Christopher, Nicholas, Daniel, Julie (Giovanni) et Vincent; ses arrière-petits-enfants : Maxime, Clara, Alexis, Isabelle, Charles-Antoine, William, Annabelle, Jimmy, Anaïs et Adam. Elle a été confiée à laoù la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation des cendres suivra au cimetière de Wendake. Un sincère remerciement aux infirmiers(ères) du Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Mission de Notre-Dame-de-Lorette de Wendake, 73 Maurice-Bastien, Wendake (QC) G0A 4V0.