LAVALLÉE, Yolande



Au CHU - CHUL, le 18 juillet 2020, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Yolande Lavallée, fille de feu Odilon Lavallée et de feu Marie-Blanche Danglade. Elle habitait à la résidence Manoir Laure-Gaudreault de Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h30. Elle laisse dans le deuil son frère Gaston (Ghislaine Guay), sa sœur Anita; ses belles-sœurs: Madeleine (feu Hugues Lavallée) et Jacqueline (feu Fernando Lavallée); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Nos sincères remerciements vont à la direction et à tout le personnel du Manoir Laure-Gaudreault, ainsi qu'à tout le personnel soignant du CLSC de Ste Foy, des unités des soins palliatifs, de médecine et de cardiologie du CHUL de Québec. Nous remercions aussi toutes les personnes et ami(e)s qui lui ont apporté du réconfort dans les derniers moments de sa vie. Nous apprécierions que l'envoi de fleurs soit compensé par un don au Manoir Laure-Gaudreault, 815 Rue de Villers, Québec, QC G1V 4M4, téléphone : (418) 658-7760, site web : https://manoirlg.com