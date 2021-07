D'ANJOU, Mario



Au CHSLD de Saint-Cyprien, le 3 juillet 2021, est décédé à l'âge de 61 ans et 6 mois, monsieur Mario D'Anjou, fils de feu monsieur Donald D'Anjou et de feu dame Marcelle Bouchard. Il demeurait à Québec et était natif de Saint-Pacôme, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h à 13 h 55.et de là les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Pacôme.Il laisse dans le deuil sa fille Audrey (Antony Bernier), la mère de sa fille Manon Lebel, son frère et ses sœurs: Pierrette, Francine (Jean-Guy Anctil), Marco (Dominique Lavoie), Marie-Josée (Éric Bilodeau). Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Karine D'Anjou, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence La Voisinière de Rivière-du-Loup et à ceux du CHSLD de Saint-Cyprien pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca