HÉON, Joseph



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 28 juin 2021, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédé monsieur Joseph Héon, époux de feu dame Annette Dumont, fils de feu dame Alma Béliveau et de feu monsieur Antonio Héon. Il demeurait à Québec.Il était le frère de : feu Hedwidge (feu Georges Breault), feu Antoinette, feu Benoit (feu Normande Cantin), feu Françoise (feu Henri Lavoie), Jérôme (Noëlla Nadeau), Marie-Paule (feu Roméo Fortin), feu Gustave (Rita Dionne). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s de la Résidence Cardinal-Vachon. Nous tenons à mentionner ses amis de longue date Luce Veilleux et Bernard Boucher, Margot et Guy Duval ainsi que Yvette Tardif. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des soins du 5e étage de la Résidence Cardinal-Vachon pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leur respect. Un merci spécial à L'abbé Latulippe et Sœur Lucille pour leurs présences et prières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé Mental.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure avec la famille immédiate. Il a été confié à la