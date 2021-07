BEAUBIEN, Bernard



C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Bernard Beaubien, c.p.a., fils de feu Aurèle Beaubien et de feu Louise Bérubé, est décédé le 17 juin 2021 à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à l'âge de 69 ans et 5 mois. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Agathe Belley, ses enfants: Cédric-Michaël (Catherine Girard) et Dasha-Maïly (Tidiane Diatta); son petit-fils adoré Niassy; sa filleule Maryse et son filleul Ryan; ses sœurs: Lise (Gervais Jeffrey), Denise (Jean-Baptiste Plante) et Lorraine; ses beaux-frères et belles-sœurs: Léo (Guylaine Imbeault), Michel (Isabelle Marcoux), Daniel (Diane Mainguy), Adrienne (Jasmin Girard), René (Gisela Callegos Martinez), Mario (Sylvie Cameron), Donald (Lucie Bouchard) et Christine (Steeve Belley); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des unités E-5000 et C-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués ainsi que son ami Stéphane Hamel qui a su l'accompagner au cours des dernières semaines.