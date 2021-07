DAIGLE, André



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 4 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Daigle, époux de feu madame Madeleine Flamant, fils de feu monsieur Donat Daigle et de feu madame Marguerite Keating. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au, de 9h30 à 12h30,Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Marie-Andrée (Michel GL Monier), Bernard (Lynda Bourgault), Patrick (Claudel Anctil) et Jean-François; ses petits-enfants: Katy (Nicholas Parent), Sébastien (Yang Tremblay), Audrey (Mathieu Thériault), Maxime, Krystel (Samuel Simard), Maïka (Jean-Christophe Boivin), Faith (Jérémie Izard) et Mickaël; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, ses cousins, cousines, neveux, nièces et bons ami(e)s. Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre son frère Jean-Paul et sa sœur Jeannette; ainsi que ses beaux-parents. La famille tient à remercier la Résidence La Source ainsi que le personnel soignant et médecins des soins palliatifs au 2400 du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, plus spécifiquement pour le cancer de la prostate. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don