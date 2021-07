BISSON, Claire-Hélène



À son domicile, le 29 juin 2021, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Claire-Hélène Bisson, épouse de monsieur Jacques Robert, fille de feu madame Marie-Anna Fréchette et de feu monsieur Onésime Bisson. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils François (Mireille Murray), ses petits-enfants: Félix et Thomas. Elle était la sœur de: feu Rosaire (Adrienne Babin), feu Maurice (Gilberte Blais), feu Lionel (Céline Bisson), Yvan (Georgia Dupuis), Denise (Michel Ferland), Gertrude (feu Gilles Lapointe), feu Michel (Lucette Dupuis), feu Pierre (Lisette Dubois), Pierrette (Nicole Tremblay), Lise (feu Pierre McGrath), Lisette, Gaétane (Gilles St-Onge), Yves (Line Bilodeau), feu Yvette (Gérald Breton). Elle était la belle-sœur de (famille Robert): feu Pierrette (feu Jean-Yves Vallerand), feu Paulette, feu Gilles (Colette Côté), feu Josette (feu André Beaumont). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Nous aimerions remercier le personnel du CLSC Chaudière-Appalaches pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org.