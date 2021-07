BÉDARD, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 juin 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé subitement monsieur Claude Bédard, époux de dame Denyse Labrecque, fils de feu monsieur Amédée Bédard et de feu dame Hélèna Paquet. Il demeurait à Québec.Cependant, les parents et amis sont invités à laisser un message de sympathie sur notre site web. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denyse; ses enfants: Serge (Paula Leclerc), Louise (Christian Rouleau); ses petits-enfants: Odrée (Frédéric Landry) et sa mère Danielle Couture, Iliana et sa mère Alexandra Simard; ses arrière-petits-enfants: Oscar et Caleb, ainsi que ses neveux, nièces et tous ceux qui l'aimaient.