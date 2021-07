TURBIDE, Marie-Paule



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Marie-Paule Turbide, épouse de Raymond Pelletier. Elle demeurait à Beauport. Elle laisse dans le deuil son époux, ses enfants: Jocelyne, Yves (Sylvie Houde) et Mireille (François Cournoyer); sa petite-fille Geneviève et ses deux arrière-petits-enfants: Elie et Laure; sa sœur Noëlla (feu Georges Poirier); ses belles-sœurs et beau-frère: Annette Pelletier (feu Claude Joly), Céline Cardinal (feu Guy Pelletier), Micheline Tremblay (feu Joseph-Albert Turbide) et Roger Dignard (feu Jeannine Turbide); ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Marie-Paule est allée rejoindre ses sœurs et frères décédés: Georgette (feu Joseph Faullem), Angéline, Rose (feu Joseph Nolin), Ovila (feu Yvette Beaulieu), Béatrice (feu Roméo Dubuc et feu Maurice Parent) et ses belles-sœurs et beaux-frères: Philippe Villeneuve (Jeannine Turbide), Mimi Pelletier (Lucien Daigle), Georgette Pelletier (Dick Wallace) et Aurore Pelletier. La famille recevra les condoléances à :de 12h à 13h45.les cendres seront mises en terre au cimetière de Giffard. La famille tient à remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Nouvelle adresse: www.coeuretavc.ca Tél.: 1-888-473-4636.