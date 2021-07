SAMSON, Joseph



À l'IUCPQ (Hôpital Laval) de Québec, le 25 janvier 2021, est décédé à l'âge de 89 ans, Monsieur Joseph Samson, époux de feu dame Fabie Sinette. Né à Ferme-Neuve, il était le fils de feu dame Laurette Bourque et de feu monsieur Philippe Samson. Résident de Québec, camionneur pour Shell, ses services étaient très appréciés.Il laisse dans le deuil ses deux filles: Danielle (Normand Mongeau) et Lise (Pierre Brunelle); ses petits-enfants: Nancy Mongeau (Jean-Michel Joly), Julie Mongeau (Jean-Philippe Lauzière), Vincent Brunelle (Stéphanie Proulx), Charles Brunelle (Anne-Virginie Bérubé) et François Brunelle; son arrière-petit-fils Grégoire Joly; ses sœurs: Thérèse et Marguerite; ses frères: André et Claude; ainsi que plusieurs neveux et nièces. L'ont précédé: ses frères Gérard (Jeanne D'Arc Turgeon), Rosaire (Marie-Reine Racette) et François (Rachel Robitaille), son beau-frère Rolland Fréchette, sa belle-sœur Jacqueline Côté ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC des Rivières, de la Résidence La Clairière du Boisé et de l'équipe des soins palliatifs (IUCPQ) pour les bons soins et l'attention prodiguée.Une marque de sympathie peut aussi se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Courriel: info@fondation-iucpq.org, Site Web: www.fondation-iucpq.org