La guerre contre la politesse

Il y a quelques années, en 2017, le métro de Londres avait changé sa manière de saluer ses usagers en remplaçant « good morning, ladies and gentlemen », par « good morning everyone ». Il s’agissait apparemment de bannir une formule trop « genrée », trop « binaire », accrochée à cette idée apparemment dépassée que l’humanité serait constituée d’hommes et de femmes.

Au nom de l’inclusion, de l’ouverture à la « diversité », il fallait bannir la référence au masculin et au féminin.

À l’époque, cette décision avait suscité un mélange d’indignation et d’amusement. Pourtant, elle était annonciatrice d’une vague qui, aujourd’hui, emporte toutes les sociétés occidentales.

Lobbies

Ainsi, en 2019, Air Canada avait décidé de bannir la formule « mesdames et messieurs » sur ses vols. Et mardi, on apprenait que Lufthansa et les compagnies aériennes qui y sont affiliées feraient de même.

La vague semble inarrêtable.

Mais disons les choses franchement : pour satisfaire des lobbies idéologiques très agressifs, qui représentent, quoi qu’on en dise, des franges très minoritaires de la population, on décide de bouleverser et même de piétiner les codes immémoriaux de la civilité, de la politesse et de la courtoisie.

Ce sont des minorités militantes fanatisées qui imposent désormais leurs références, qui décident ce qui peut être dit ou ce qui est jugé scandaleux, et qui prétendent rééduquer la population.

Les usages généralement admis, qui permettaient de codifier de belle manière les rapports sociaux, sont désormais condamnés par des gestionnaires invertébrés qui se couchent devant l’inquisition woke.

Dans le même esprit, on fera passer celui qui rappelle qu’une femme a des menstruations et qu’un homme n’en a pas pour un arriéré.

Ou on expliquera désormais qu’on peut être enceinte sans être une femme, ce qui, du point de vue biologique, peut sembler quelque peu contre-intuitif.

Ou encore, on remplacera père et mère par parent 1 et parent 2.

Ou alors, on permettra à un homme qui a « transitionné » pour devenir une femme de participer à une compétition sportive féminine. Celles qui s’y opposeront, en rappelant qu’on crée là une injustice, se feront coller l’étiquette de transphobe.

Intolérance

Devant cette révolution qui consiste non pas à nuancer et à faire évoluer notre idée du masculin et du féminin, mais à abolir l’homme et la femme pour en faire des identités purement artificielles, sans ancrage dans la nature, il n’est pas permis de se questionner. Le sceptique se fera traiter de réactionnaire. Au nom de « l’inclusion », on fait la guerre à la politesse et on verse dans l’intolérance idéologique.

Évidemment, il faut faire preuve d’une grande ouverture à l’endroit de ceux qui se sentent étrangers à leur corps, et qui désirent légitimement qu’on les soutienne. Nos sociétés en sont convaincues.

Mais on ne saurait confondre cette ouverture avec la déconstruction des références qui structurent notre civilisation et qui ne méritent pas d’être diabolisées et saccagées.

On devrait pouvoir dire monsieur et madame sans passer pour transphobe !