Laval accueillera les Jeux du Québec de 2022

La ville de Laval accueillera finalement la 55e Finale des Jeux du Québec, en 2022, après deux ans de report.

La corporation SPORTSQUÉBEC en a fait l’annonce, jeudi, après avoir reçu la confirmation d’une aide financière par le gouvernement du Québec. Les jeunes athlètes québécois se réuniront donc dans la ville voisine à Montréal, du 22 au 30 juillet 2022.

D’ailleurs les cérémonies d’ouverture et de clôture auront lieu à la Place Bell, domicile du Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal, respectivement lors de la première et de la dernière journée.

«Chaque milieu hôte qui reçoit une Finale des Jeux du Québec en retire un legs immense pour sa communauté. La mise à niveau des installations sportives en fait évidemment partie, mais au centre de cet héritage figure d’abord et avant tout le capital humain, de dire la présidente de SPORTSQUÉBEC, Julie Gosselin, par voie de communiqué. Le passage des Jeux du Québec à Laval aura un impact positif et marqué sur le développement sportif de la population lavalloise, et encore plus particulièrement avec la relance du sport postpandémie au Québec.»

«Notre équipe met le cap sur 2022 et regorge d’enthousiasme à l’idée de faire vivre à la famille des Jeux du Québec un événement mémorable à la hauteur de leur patience et de leurs attentes», a mentionné le président du Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec, Yves Carignan.

Initialement prévue en 2020, cette édition avait été annulée, puis repoussée un an plus tard en raison de la pandémie de la COVID-19. Les organisateurs ont pris une décision similaire en 2021, pour s’assurer que les athlètes bénéficient de la meilleure expérience possible.

«Le retour des Jeux du Québec est une excellente nouvelle pour le sport québécois, pour le cheminement des jeunes athlètes et pour la Ville de Laval. Je suis convaincue que la Finale 2022 sera un événement hors du commun, fort du soutien des communautés sportives et économiques de toute la province», a lancé la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

L’année 2022 sera aussi témoin de la 56e Finale des Jeux du Québec. Initialement prévu à Rivière-du-Loup, en 2021, cet événement hivernal aussi avait été annulé, puis repoussé, en raison de la pandémie.