Legault propose de rouvrir aux Américains pleinement vaccinés en premier

Le premier ministre du Québec, François Legault, propose à Ottawa d’ouvrir d’abord la frontière avec les États-Unis, puis avec les autres pays dans un second temps.

Dans tous les cas, le chef de la Coalition avenir Québec s’attend à ce que le gouvernement fédéral exige un passeport vaccinal aux voyageurs qui entrent au pays, qu’ils soient Canadiens ou non.

C’est ce qu’il a indiqué, jeudi, lors d’une annonce économique à Montréal aux côtés de son homologue fédéral, Justin Trudeau.

«Ce qu’on propose, c’est d’y aller graduellement [...], d’ouvrir les frontières dans les prochaines semaines avec les États-Unis, de regarder comment ça se passe, puis ensuite d’ouvrir à tous les pays dans le monde, mais qu’il y ait toujours [l'exigence] d'un passeport vaccinal», a indiqué le chef du gouvernement du Québec.

Une rencontre entre Justin Trudeau et les premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires est prévue jeudi soir, et la question de la réouverture des frontières devrait y être abordée.

S'il a indiqué qu’une annonce sera faite «la semaine à venir» à ce sujet, Justin Trudeau a encore une fois tempéré les attentes vis-à-vis une réouverture rapide des frontières du pays aux étrangers.

«On s’entend tous qu’il ne faut pas mettre à risque la santé, la sécurité, et surtout les sacrifices et les gains qu’on a tous faits au fil de la dernière année et demie, mais donner de la clarté et de la prévisibilité à l’industrie et aux voyageurs, ça va être important», a-t-il expliqué.

Plus tard, il a précisé qu’une «poignée» de voyageurs vaccinés de deux doses avaient été déclarés positifs à la COVID-19 à leur arrivée au pays, d’où l’importance de «rester vigilant jusqu’à ce qu’on atteigne un niveau d’immunité dans nos communautés».

Il a toutefois refusé de préciser quel taux d’immunité serait nécessaire pour permettre la réouverture des provinces.

Si l’industrie touristique applique beaucoup de pression sur Ottawa pour une réouverture rapide des frontières, d’autres pays, comme la France et les États-Unis, commencent aussi à s’impatienter.