Les 12-17 ans peuvent aussi recevoir leur deuxième dose plus tôt

Les jeunes de 12 à 17 ans peuvent à leur tour avancer la date de leur deuxième dose de vaccin et la recevoir quatre semaines après la première.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l’a confirmé sur Twitter jeudi matin.

«Bonne nouvelle. Les jeunes de 12-17 ans peuvent maintenant devancer leur rendez-vous à 4 semaines et + sur Clic Santé, comme l’ensemble des Québécois adultes. La Santé publique a donné son accord. Cette possibilité offre une plus grande flexibilité», a indiqué M. Dubé.

À noter, la Santé publique recommande toujours à tous les Québécois, peu importe leur âge, d’attendre huit semaines et plus entre leurs deux doses de vaccin.

Depuis la semaine dernière, toutefois, Québec permet que la date des deuxièmes doses soit avancée jusqu’à un minimum de quatre semaines d’intervalle, afin d’accélérer la vaccination de la population devant la montée de certains variants plus contagieux.

En date du 14 juillet, 72,2% des 12-17 ans avaient reçu une première dose de vaccin et 8,1% étaient adéquatement vaccinés. En comparaison, 82,5% des Québécois de plus de 12 ans avaient reçu une première dose et 49,7 étaient adéquatement vaccinés.

Cette mesure vise notamment à accélérer la campagne de vaccination en vue d’atteindre l’objectif de vacciner complètement 75% des Québécois d’ici le 1er septembre prochain.

