Les quais du bassin Louise seront refaits

Le port de Québec entreprendra d’importants travaux à compter de septembre prochain sur quatre quais situés dans le bassin Louise, afin de mettre à niveau les infrastructures.

Ces travaux, évalués à 2,5 M$, engendreront un détournement de la piste cyclable. La dernière réfection de cette envergure des quais Noad, Renaud 1, Renaud 2 et Tanguay remonte à l’époque de Québec 84.

« Tous ces quais-là vont être refaits. Effectivement, le platelage à certains endroits commence à avoir de l’âge. Il y a des planches qui sont brisées, pourries », a expliqué Réjean Picard, vice-président, développement des infrastructures, de l’Administration portuaire de Québec (APQ).

Poutres de bois

« On refait la structure sous le platelage, en acier avec des poutres de bois, qui est en mauvais état. La corrosion a fait son œuvre. Pour le bois en surface, on va changer ce qui est brisé et on va garder ce qui est encore bon », a-t-il ajouté.

La fin des travaux est prévue au milieu de l’été prochain.

« L’idée n’est pas de fermer complètement le secteur. C’est sûr que la piste cyclable, qui passe sur le quai Renaud 2, va être détournée par la rue du quai Saint-André. C’est déjà entendu avec la Ville de Québec », a poursuivi M. Picard.

Pont-levis

Selon Mario Girard, président-directeur général de l’APQ, près de 20 % des infrastructures du port sont destinées à des activités récréotouristiques.

« C’est unique. Ça veut aussi dire beaucoup de sous qui sont investis dans l’entretien sans qu’il y ait de nouveaux revenus qui sont générés », a ajouté M. Girard.

Le port de Québec dispose de 7,2 kilomètres de quai à entretenir. Diverses améliorations ont été réalisées dans la foulée de la réfection du pont-levis, dont la mise en service est prévue à l’automne.

Une promenade a été aménagée avec des plantations du côté nord du pont-levis, près des silos à grains, et un trottoir en bois a aussi été construit près de la marina. Tous ces travaux, incluant la réfection des quais, représentent un investissement de 15 M$ sur trois ans.

À cela s’ajoute la construction du nouveau terminal de croisières, évalué à 26,5 M$ et terminé depuis l’automne dernier, au quai 30. Toutefois, pandémie oblige, l’infrastructure n’a pas encore accueilli de croisiéristes. Elle est plutôt utilisée actuellement comme centre de vaccination.