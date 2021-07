Les voitures sportives sont là pour rester

Dans le monde de l’automobile, certains segments de véhicules tendent à disparaitre. C’est surtout le cas des voitures traditionnelles, qui voient leurs ventes décroitre en raison de la forte popularité des véhicules utilitaires.

Malgré cela, les voitures à tendance sportive ne semblent pas sur le point de tirer leur révérence. Malgré des ventes assez symboliques, les modèles sport continuent de générer un intérêt certain de la part des consommateurs, et les constructeurs font des pieds et des mains afin de présenter des modèles toujours plus éclatés.

On en a eu un bel exemple cette semaine avec la présentation de la nouvelle Hyundai Elantra N, une version survitaminée de la populaire Elantra qui déballe une puissance de 276 chevaux.

On peut aussi regarder du côté de Volkswagen, qui a cessé la commercialisation de la Golf au Canada, à l’exception des versions GTI et R.

De passage au micro de Danny St-Pierre sur QUB Radio, le chroniqueur du Guide de l’auto Germain Goyer a livré ses impressions sur cette tendance. Au cours de cette discussion, il a également été question de l’abandon prochain du moteur diesel pour le Ford F-150 ainsi que du nouveau Jeep Wrangler du hockeyeur Cole Caufield!