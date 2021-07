Mourir oui, souffrir non!

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir l’aide médicale à mourir quand on est au bout de son rouleau et que la science ne peut plus rien pour nous ? Ma mère est en fin de vie depuis plus d’un an et je ne parviens pas à faire reconnaître son incapacité à voir à son quotidien, alors qu’elle n’est même pas capable de se laver par elle-même ? Ne pensez-vous pas comme moi, que tous les fonctionnaires qui s’occupent d’elle devraient prendre leur retraite ?

Anonyme

Malheureusement, votre lettre ne m’inspire pas confiance. Je vais donc me permettre de vous poser une question fondamentale pour évaluer la justesse de ma perception instinctive de votre situation : se pourrait-il que le but poursuivi soit de vous débarrasser de quelqu’un qui gêne votre accession à des biens auxquels vous aspirez et que vous considérez être les vôtres en dépit de la réalité ?

Il est vrai que dans son application, la loi concernant l’aide médicale à mourir a eu des ratés. Mais se pourrait-il que vous pensiez pouvoir vous y référer, alors que rien dans l’état de votre mère ne le commande ? Réécrivez-moi si je suis dans le champ avec ma réponse.