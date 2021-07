Pensionnat autochtone de Kamloops: le nombre de tombes non marquées pourrait être beaucoup plus élevé

Les sépultures anonymes et non documentées découvertes sur le site de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique, pourrait être beaucoup plus nombreuses que les 215 qui ont été recensées en mai dernier.

Il reste encore près de 650 000 mètres carrés de terrain à arpenter avant que le nombre total de tombes ne soit confirmé, a fait savoir aux médias la Dre Sarah Beaulieu, spécialiste du radar à pénétration de sol (GPR), jeudi.

«Le périmètre actuel nous indique hors de tout doute que des crimes y ont été commis et que la recherche pour retrouver les enfants n'est pas terminée», a indiqué RoseAnne Archibald, nouvellement élue cheffe de l'Assemblée des Premières Nations (APN) du Canada.

Pensionnats autochtones: les derniers développements avec Alexandre Moranville-Ouellet:

Mme Beaulieu, chargée de cours en anthropologie et en sociologie à l'Université de la Vallée du Fraser, a publié ses premières conclusions lors d'une conférence de presse organisée par la Première nation Tk'emlups te Secwepmc.

Elle y a notamment déclaré qu'une première zone de recherche était établie dans un ancien verger à proximité du pensionnat, après que les chercheurs eurent découvert une côte d'enfant.

Les souvenirs d'anciens pensionnaires ont également permis aux archéologues d'établir la zone à examiner. Ces derniers ont expliqué avoir vu des enfants de six ans, à peine réveillés, creuser des tombes dans ce verger pendant la nuit.

La cheffe de la Première Nation Tk'emlúps te Secwe̓pemc, Rosanne Casimir, a demandé au gouvernement fédéral et aux congrégations religieuses de rendre publics tous les registres et documents relatifs aux pensionnaires.

«Une étape qui est déterminante pour la réconciliation», a-t-elle dit.

«Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent financer la recherche, la documentation et la protection des restes autour de l’ancien pensionnat», a exprimé la cheffe.

«Nous devons faire plus que déboulonner les statues à l'effigie du colonialisme. Il faut continuer d’interpeller les gouvernements pour qu’ils agissent et pour que nous puissions découvrir la vérité avant d’accepter le passé», a ajouté de son côté Mme Archibald.

Le rapport préliminaire des fouilles archéologiques en cours à Kamloops survient à la suite de la découverte de 215 sépultures sur le terrain entourant le pensionnat de la municipalité britanno-colombienne.

Lundi, la Première Nation Penelakut a annoncé avoir trouvé au moins 160 tombes non identifiées et non documentées près de l’ancien pensionnat autochtone de l'île Kuper, aussi en Colombie-Britannique.

Alors qu’en juin, la communauté de la Première Nation de Cowessess a retrouvé 751 tombes anonymes près de l’ancien pensionnat de Marieval, en Saskatchewan.