Pluies et inondations en Belgique: deux morts, trafic ferroviaire très perturbé

Bruxelles | Une grande partie du sud et de l'est de la Belgique s'est réveillée sous l'eau jeudi, notamment dans l'agglomération de Liège, et au moins deux personnes ont été retrouvées mortes victimes des crues liées aux pluies diluviennes, ont rapporté les médias.

Le trafic ferroviaire a dû être interrompu en fin de nuit notamment sur l'axe Charleroi-Namur-Liège en raison «d'incidents en cascade» (voies inondées, chutes d'arbres, éboulements de talus, un déraillement), a annoncé le gestionnaire du réseau Infrabel.

Le paralysie concerne «une grande partie de la Wallonie» (Sud et Est francophone), a précisé une porte-parole d'Infrabel, Jessica Nibelle, parlant de situation «inédite» à cette échelle.

Les sols étaient déjà fragilisés par le début d'été particulièrement pluvieux que connaît la Belgique.

Jeudi aucun train Thalys ne circulera entre Bruxelles et l'Allemagne, a par ailleurs indiqué sur son site la société gestionnaire de ces liaisons internationales.

L'ouest de l'Allemagne est également frappé par les intempéries. Pluies diluviennes et inondations y ont fait neuf morts et des dizaines de disparus, selon un dernier bilan.

En Belgique, au moins deux morts étaient recensés jeudi matin, s'ajoutant à un autre décès mercredi.

À Eupen (Est) un jeune homme de 22 ans a été emporté par un cours d'eau, et à Aywaille, au sud de Liège, un quinquagénaire s'est noyé dans sa cave, a précisé la chaîne de radiotélévision RTBF.

Les autorités de la province de Liège, particulièrement affectée, n'étaient pas en mesure d'établir un bilan jeudi matin, assurant donner la priorité aux opérations de secours.

Tous les habitants de la province ont été invités à rester chez eux pour laisser la circulation aux secours.

Une opération de recherches était en cours après qu'une dizaine de maisons se sont effondrées à Pepinster (Est) sur les rives de la Vesdre, un des nombreux cours d'eau sortis de leur lit.

Mercredi déjà le corps d'un homme avait été découvert dans la Meuse en crue, à proximité d'une écluse sur la commune de Profondeville, au sud de Namur.