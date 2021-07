Prix Polaris: Pelgag et Fils-Aimé passent à l’étape finale

L’aventure se poursuit pour Klô Pelgag et Dominique Fils-Aimé. Leurs albums Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et Three Little Words font partie des dix derniers finalistes pour le prix Polaris.

«C’est merveilleux», a réagi Klô Pelgag dans un micro-message publié sur Tweeter, quelques minutes après avoir appris la bonne nouvelle.

Violently stocked about ceci. Thanks to everyone who’s been part of it ⚡️⚡️⚡️ C’est merveilleux. https://t.co/CPHFZ9HfH5 — Klô Pelgag (@KloPelgag) July 15, 2021

Il s’agit du premier album francophone à se tailler une place sur la courte liste du prix Polaris, remis annuellement au meilleur album canadien de l’année, depuis La nuit est une panthère de l'artiste Les Louanges, en 2019.

Le seul album francophone qui a remporté le prix Polaris demeure Les chemins de verre de Karkwa, en 2010.

Toutes langues confondues, seize artistes québécois apparaissaient sur la longue liste 2021 de 40 albums présélectionnés par un jury indépendant.

Pour sa part, Dominique Fils-Aimé dépasse pour une seconde fois l’étape de la longue liste. Son album Stay Tuned! avait aussi été sélectionné pour la courte liste, en 2019.

«C’est un honneur de me retrouver à nouveau dans la courte liste», a déclaré Fils-Aimé sur les réseaux sociaux.

En 2020, l’album God Has Nothing to Do With This Leave Him Out of It de la rappeuse Backxwash, avait été le grand gagnant. Le lauréat 2021 sera connu le 27 septembre.

Voici la courte liste 2021 du prix Polaris

Cadence Weapon, Parallel World

Leanne Betasamosake Simpson, Theory of Ice

TOBi, Elements Vol. 1

Klô Pelgag, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Dominique Fils-Aimé, Three Little Words

DijahSB, Head Above the Waters

Zoon, Bleached Wavves

The OBGMs, The Ends

Mustafa, When Smoke Rises

The Weather Station, Ignorance

