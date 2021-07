Racisme et discrimination? Une famille menacée de se retrouver à la rue à Saguenay

Une jeune famille de Saguenay risque de se retrouver à la rue si elle ne trouve pas rapidement un logement convenable.

Elle a fait une cinquantaine d'appels auprès de différents propriétaires et de gestionnaires d'immeubles, mais se bute toujours à des refus.

Pire encore, elle prétend être victime de racisme et de discrimination.

«J'ai dit de mai à août, ils vont avoir la chance de se trouver un logement, mais non, ils n'en ont toujours pas», a affirmé Johanne Boies, qui a accepté de dépanner temporairement son amie originaire de l'île de La Réunion, son conjoint et ses deux enfants.

Mais dans deux semaines, le logement de trois pièces et demie situé à l'étage de sa résidence doit être libre pour accueillir une nouvelle locataire.

Des propos choquants

Johanne Boies tente de les aider, mais prétend entendre régulièrement des propos choquants à leur endroit.

«Il y a des personnes qui ont été assez gentilles de dire qu'elles ne voulaient pas de gens de couleur, a expliqué Mme Boies avec dégoût. Il y a une femme qui nous a dit qu'elle ne voulait pas avoir de "n". C'est sans compter une autre qui m'a dit qu'elle aimait mieux louer à ceux qui ont des animaux plutôt qu'à ceux qui ont des enfants.»

Et comme les deux parents sont bénéficiaires de l'aide sociale, impossible pour eux de se soumettre à une enquête de crédit comme le réclame la majorité des propriétaires d'immeubles.

La famille a fait une demande pour obtenir un logement à prix modique, mais personne ne peut lui dire à quel moment il sera disponible.

«Ça me fait mal de voir du petit monde de même dans un 3 et demi, a confié Mme Boies. Ils ont droit de vivre comme tout le monde dans un logement qui leur convient. C'est une petite famille tranquille excepté que des enfants, quand ça joue, ça joue. Mais c'est normal, ce sont des enfants.»

La famille assure pouvoir fournir des références de leur ancien propriétaire, prouvant qu'elle a toujours payé son loyer.

La mère, elle, avoue avoir peur pour ses filles âgées de 2 et de 4 ans.

«Oui, j'ai peur de me retrouver dans la rue, admet celle qui préfère garder l'anonymat pour protéger ses enfants. Moi toute seule, je m'en fous. Mais laisser des enfants dans la rue, ça ne se fait pas.»

