Restrictions sanitaires: un bébé fiévreux doit être amené à l’hôpital

La proportion d’infections graves liées à une fièvre pour les enfants de moins de trois ans a augmenté, et la fièvre demeure un signe qu’il faut l’amener à l’hôpital malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie.

«La fièvre chez le bébé constitue déjà une urgence pédiatrique» rappelle le docteur Brett Burstein, médecin d’urgence pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants, et «environ 2% d’entre eux vont en avoir une à un moment donné».

Ces fièvres sont le plus souvent bénignes, mais elles peuvent être plus graves. «Pour la majorité des cas c’est une infection virale, mais pour 10% d’entre eux, cela peut être une infection bactérienne, qui peut mener à de graves séquelles, voire dans les cas les plus graves, être fatale» a expliqué Dr Burstein.

Avec les mesures sanitaires, les propagations virales ont connu une forte baisse. Ce qui veut dire que lorsqu’un bébé fait de la fièvre, le risque que ce soit une infection importante est plus grand.

«La proportion des infections qui méritent attention a doublé, passant de 10% à 20%», précise le docteur. «Mais plus important encore, la proportion des infections graves a triplé, passant de 1% des cas à 3%.»

Dans les cas les plus graves, cela peut être une infection urinaire ou bactérienne du sang, ou une méningite bactérienne. Aucune de ces infections n’a de traitement.

