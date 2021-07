Ryan Graves passe aux Devils

Le défenseur format géant Ryan Graves est passé de l’Avalanche du Colorado aux Devils du New Jersey, jeudi, en retour de l’attaquant Mikhail Maltsev et d’un choix de deuxième tour au prochain repêchage.

• À lire aussi: Signature chez les Devils

Les Devils solidifient ainsi leur défensive, qui a été l’une des pires de la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison dernière. Graves est reconnu pour ses habiletés dans sa propre zone, ayant mené le circuit Bettman en 2019-2020 avec un différentiel de +40.

Le Néo-Écossais avait également récolté 26 points cette année-là et en a ajouté 15 autres en 2020-2021, sa troisième campagne dans la LNH. Cette année, il a mené l’Avalanche avec 91 tirs bloqués et 55 minutes de pénalité et terminé deuxième avec 77 mises en échec.

L’arrière de 26 ans a connu de bons moments en séries avec six points en 10 matchs cet été.

«Ryan amène un aspect physique, du gabarit, une habileté à défendre même dans les situations difficiles et un niveau de compétitivité qui le rend difficile à affronter, a mentionné par voie de communiqué le directeur général Tom Fitzgerald. Sa confiance et son habileté à jouer avec de jeunes défenseurs sont des caractéristiques qui concordent bien avec ce que nous bâtissons avec notre groupe.»

Avec le repêchage d’expansion, Graves était l’un des candidats de choix pour le Kraken de Seattle, mais il pourrait désormais avoir plus de chance d’être protégé au New Jersey qu’au Colorado.

Maltsev, lui, est un ailier gauche de 23 ans. Il a passé la majorité de la saison avec les Devils, amassant neuf points en 33 matchs. Sélectionné en quatrième ronde (102e au total) en 2016, le Russe compte aussi 50 matchs d’expérience dans la Ligue américaine et a passé du temps dans la Ligue continentale avec le SKA de Saint-Pétersbourg.