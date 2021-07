Taylor Moton et les Panthers s’entendent à la dernière minute

Le joueur de ligne offensive Taylor Moton s’est entendu avec les Panthers de la Caroline sur les termes d’une imposante prolongation de contrat de quatre saisons, d’une valeur de 71,25 millions $, jeudi.

De ce montant, 43 millions $ sont garantis, selon le site de la NFL. L’athlète de 26 ans a été un signe de constance sur la ligne offensive des siens, lui qui n’a pas manqué un jeu offensif en 2020. Il a aussi seulement écopé d’une pénalité, en plus de permettre trois sacs du quart.

Moton s’était vu remettre l’étiquette de joueur de concession plus tôt cette année. Tous les joueurs qui avaient reçu ce titre de la part de leur équipe avaient jusqu’au 15 juillet pour signer une prolongation de contrat à long terme, sans quoi ils devaient jouer leur saison sous l’étiquette.

Les autres joueurs étiquetés

Tout comme Moton, le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott, le maraudeur des Broncos de Denver Justin Simmons et le joueur de ligne défensive des Giants de New York Leonard Williams avaient reçu l’étiquette et s’étaient entendus avec leur équipe respective, plus tôt cette année.

Pour leur part, les receveurs de passes Chris Godwin et Allen Robinson, respectivement avec les Buccaneers de Tampa Bay et les Bears de Chicago, les joueurs de ligne offensive Cam Robinson et Brandon Scherff, respectivement avec les Jaguars de Jacksonville et l’équipe de football de Washington, les maraudeurs Marcus Maye et Marcus Williams, respectivement avec les Jets de New York et les Saints de La Nouvelle-Orléans, ont tous reçu l’étiquette, mais n’ont pas été en mesure de s’entendre avec leur équipe sur les termes d’un contrat à long terme.