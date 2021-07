Un appui du Fonds économie circulaire pour Still Good

L’entreprise montréalaise Still Good obtient un appui financier de Fondaction pour accroître sa production qui permet de réduire le gaspillage alimentaire.

Still Good, qui est basée sur le Plateau-Mont-Royal, obtient 500 000 $ provenant du Fonds économie circulaire, lancé en mars dernier par Fondation. Il s’agit d’ailleurs du premier investissement de ce fonds.

En plus d'accroître sa production, cet investissement va lui permettre de doubler son nombre d'employés, de 25 à 50.

Still Good propose des collations qui sont fabriquées à partir de drêche moulue provenant des microbrasseries montréalaises. La drêche est un résidu de céréales donnant une mouture aux propriétés nutritives supérieures à la farine, a-t-on expliqué jeudi, dans un communiqué.

L’entreprise récupère aussi la pulpe de fruits, qui entre dans la composition de produits de pâtisserie.

«Cet apport va nous permettre de transformer annuellement 50 fois plus de drêche moulue qu’on ne le fait actuellement, de commercialiser celle-ci en plus de l’utiliser pour notre propre production», a dit le cofondateur de Still Good, Jonathan Rodrigue.

Huit pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont générées par les déchets alimentaires, a-t-on mis en perspective.

«Le gaspillage alimentaire est un problème mondial qui ne peut être traité efficacement qu’au niveau local, a-t-il ajouté. En complétant de la sorte notre implantation montréalaise, on croit pouvoir créer à moyen terme des unités régionales ailleurs au Québec.»

«L’économie circulaire est au cœur du modèle d’affaires de Still Good, leurs emballages sont écoresponsables alors que leurs opérations sont zéro déchet», a indiqué pour sa part Claire Bisson, chef adjointe de l’Investissement à Fondaction.

«Il s’agit d’un réel investissement d’impact qui permettra de réduire davantage le gaspillage alimentaire en soutenant la croissance de l’entreprise lui permettant aussi de doubler le nombre d’emplois, a-t-elle poursuivi. En plus des pratiques écoresponsables, nous sommes aussi sensibles à l’approche éducative que cette jeune équipe préconise, puisqu’elle développe des projets dans des écoles pour informer et démocratiser le concept d’économie circulaire.»

Fondé en 2017, le manufacturier agroalimentaire en économie circulaire va aussi disposer d’un accompagnement technique de la Ville de Montréal par l’entremise de Synergie Montréal ainsi que d’une subvention de RECYQ-QUÉBEC.