Un Boeing 737 converti en bar extérieur pour l'été à l'aéroport de Québec

Dans un temps record, Le 737, avec son gros Boeing bleu, a accueilli ses premiers clients sous le soleil, jeudi, à l’aéroport de Québec.

Il y a moins de dix jours, l’appareil a été transporté en pièces détachées depuis Trois-Rivières, puis minutieusement reconstruit. Le convoi routier hors de l’ordinaire avait suscité beaucoup de curiosité.

À destination, l’avion a été hissé dans les airs pour ensuite être déposé au-dessus d’une terrasse spécialement aménagée pour l’occasion. On y trouve désormais un bar, une terrasse estivale, une scène et un restaurant. L’appareil sera éventuellement accessible.

Depuis 16h jeudi, le site est ouvert au grand public. «On ne pouvait pas espérer mieux. C’était une course contre la montre. On a eu notre permis d’alcool aujourd’hui et nous sommes bénis. On a fait des miracles parce que tout le monde y croyait», explique l’homme d’affaires et pilote du projet, Dany Gagnon.

Le 737 est situé au 937, 9e rue de l’Aéroport. L’équipage attend ses visiteurs avec bouffe, drinks et ambiance pour faire décoller l’été.

Le concept unique de 71 000 pieds carrés a nécessité un investissement de plus de deux millions de dollars.

