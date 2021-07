Vacciné ou non, le masque de nouveau obligatoire à l'intérieur à Los Angeles

Porter un masque sera de nouveau obligatoire à Los Angeles à partir de dimanche, que l'on soit vacciné ou non, ont annoncé les autorités jeudi en raison de la hausse continue des cas de COVID dans la région.

La mégalopole californienne, deuxième ville des États-Unis, est la première à rétropédaler en ce sens.

Le comté du même nom, qui englobe la ville de 4 millions d'habitants et ses alentours, «n'est pas là où il devrait être» en matière de vaccination, a déploré son responsable sanitaire, le docteur Muntu Davis.

Durant sept jours d'affilée, plus de 1 000 cas de COVID-19 y ont été recensés quotidiennement.

Les autorités sanitaires américaines avaient annoncé mi-mai que les Américains vaccinés pouvaient dire adieu au masque -- à l'extérieur comme à l'intérieur.

Mais malgré des doses de vaccins largement disponibles pour tous, la campagne d'immunisation américaine a connu un fort ralentissement après un pic début avril.

Et l'inquiétude grandit concernant l'augmentation des cas de COVID-19, principalement due au variant Delta, bien que l'immense majorité des cas positifs -- et des hospitalisations -- concernent des personnes non vaccinées.