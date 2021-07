Vasek Pospisil s’ajoute aux absents aux Jeux olympiques

Le joueur de tennis canadien Vasek Pospisil a annoncé jeudi qu’il ne participera pas au tournoi des Jeux olympiques devant s’amorcer le 24 juillet à Tokyo.

Le vétéran de 31 ans s’est ainsi ajouté aux Denis Shapovalov, Milos Raonic et Bianca Andreescu dans le groupe des absents. Il a justifié sa décision en évoquant particulièrement ses problèmes physiques, lui qui a subi l’élimination aux mains de l’Américain Frances Tiafoe au deuxième tour à Wimbledon cette année.

«Plusieurs facteurs ont influencé cette décision difficile, incluant une blessure à l’épaule droite nécessitant davantage de repos pour éviter des ennuis supplémentaires, a-t-il affirmé sur son compte Twitter. Ce fut l’un des choix professionnels les plus difficiles à faire dans ma carrière; jouer pour votre pays constitue le plus grand honneur du sport et se retrouver aux Olympiques dans le rêve de chaque jeune enfant. C’était aussi le mien. Toutefois, je dois être honnête avec moi-même, car je suis incapable physiquement et mentalement d’effectuer le voyage. Je serai à la maison pour me reposer, me remettre en forme et passer du temps en famille, en espérant d’être prêt pour la saison sur surface dure.»

Pospisil occupe le 65e rang du classement mondial et a pris part aux Jeux de 2012 et de 2016. À Tokyo, les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez, entre autres, représenteront l’unifolié.

