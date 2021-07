Québec lancera une «loto-vaccin» pour redonner du souffle à la campagne

Québec lancera un «concours vaccinal» avec des prix à gagner et des dates de tirage afin de convaincre la population de se faire vacciner, selon ce qu’a appris l’Agence QMI.

Selon nos informations, cette «loto-vaccin» s’adresserait à tous les Québécois qui ont été vaccinés contre la COVID-19, peu importe leur âge.

Ainsi, le gouvernement Legault souhaite montrer aux Québécois qu’ils sont «gagnants à se faire vacciner», a indiqué une source.

Plus de détails seront dévoilés vendredi lors d’une conférence de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en compagnie de son homologue de l’Économie et responsable de Loto-Québec, Eric Girard, et du responsable de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, au siège social de Loto-Québec.

«Toutes les stratégies sont bonnes pour promouvoir la vaccination au Québec», fait-on valoir au gouvernement.

L’idée d’une «loto-vaccin» pour convaincre les Québécois de relever une manche flottait dans l’air depuis quelques semaines déjà.

«On n’exclut rien, à ce moment-ci, incluant des loteries ou des récompenses de toutes sortes», avait déclaré le premier ministre, François Legault, tout juste après avoir reçu lui-même sa seconde dose du vaccin de Pfizer, au Stade olympique de Montréal, à la fin juin.

D’autres provinces utilisent déjà un système de loterie pour inciter leurs citoyens à se faire vacciner.

En Alberta, trois prix de 1 million de dollars seront offerts. Un premier a déjà été décerné il y a deux semaines et les deux autres seront distribués prochainement. Le gouvernement de Jason Kenney fera également tirer des lots-cadeaux des compagnies aériennes WestJet et Air Canada, ainsi que des prix provenant de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de la Ligue canadienne de football (LCF).

Le Manitoba offre aussi des prix après la première, puis la seconde injection. Les bourses sont d’un total de 2 millions de dollars et les prix seront versés en argent ou en bourses d’études.

