Yannick Morin-Plante quitte les Condors

Un autre ancien joueur du Rouge et Or participera au développement du football québécois. L’ancien receveur Yannick Morin-Plante vient d’accepter le poste de responsable du football pour les Voltigeurs du Collège Bourget, à Rigaud, près de Montréal. Il occupait le poste de coordonnateur des unités spéciales et de préparateur physique pour les Condors de Saint-Jean-Eudes.

«C’est une grosse décision. Ça fait maintenant 12 ans que je suis à Québec, mais ce nouveau défi me rend très heureux. J’aime le fait que la structure des Voltigeurs ne sera pas chamboulée avec mon arrivée. Steve Landry, qui était l’ancien responsable du football, va demeurer l’entraîneur-chef de la formation juvénile. Je m’entends très bien avec le responsable des sports, Maxime Bérubé, qui est également un ancien de Laval. L’organisation est stimulante et je sens qu’il y a une belle énergie là-bas. Les gars ont faim et ils ont des projets», mentionne l’ancien choix de troisième tour des Stampeders de Calgary à l’encan 2013 de la Ligue canadienne de football.

Mandat ambitieux

Le collège privé, qui évolue en division 2 pour la prochaine saison de football, souhaite éventuellement faire le saut dans la meilleure ligue scolaire du Québec. La vaste expérience du candidat a été un atout selon le principal intéressé. «J’ai entraîné à plusieurs niveaux autant au football collégial qu’au football scolaire. J’ai une expérience universitaire et professionnelle comme joueur et je pense que cela a attiré les Voltigeurs dans ma direction. Pour la division un, c’est assurément dans les plans. Je sais ce que ça prend pour évoluer dans cette ligue ayant entraîné avec les Condors quelques années. Je quitte une organisation de grande classe et j’ai seulement des bonnes choses à dire sur mon passage ici.»

Pas de surprise

Pour les Condors, la nouvelle était prévisible. «C’était le deuxième passage de Yannick dans nos murs et nous savions qu’on allait le perdre au profit d’une autre organisation éventuellement. Yannick est un entraîneur très solide. Ce n’est pas le meilleur moment à quelques semaines de notre camp d’entraînement, mais ça fait partie de la business et nous sommes très heureux pour lui», explique le coordonnateur des sports de l’institution de Charlesbourg, Jean-Frédéric Gagné.

Le remplaçant de Morin-Plante n’est pas encore connu. Les choses ne tarderont pas selon Gagné. «Nous avons eu plusieurs candidatures pour son poste et notre choix devrait se faire dans quelques jours. Nous souhaitons une transition en douceur et Yannick terminera la semaine de préparation physique de nos joueurs avant de quitter pour de bon.»

