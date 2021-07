Zach Bogosian sur son départ, incertitude pour Adam Larsson

Le défenseur Zach Bogosian devrait poursuivre sa carrière avec une organisation autre que les Maple Leafs de Toronto en 2021-2022.

C’est le scénario attendu, à moins d’un revirement de situation soudain, selon ce qu’a indiqué le quotidien «Toronto Sun». Le vétéran célébrant jeudi son 31e anniversaire de naissance pourra offrir ses services aux équipes de la Ligue nationale le 28 juillet par le biais du marché des joueurs autonomes, lui qui avait signé un contrat d’un an et de 1 million $ avec les Leafs en octobre.

D’après le journal local, le club de la Ville Reine et Bogosian ont discuté de la possibilité de conclure une nouvelle entente, mais le principal intéressé souhaiterait vérifier sa valeur auprès d’autres formations. La même source a précisé que le départ éventuel de l’arrière pourrait signifier que Toronto risque de perdre un attaquant et non un défenseur au repêchage d’expansion du Kraken de Seattle la semaine prochaine.

En 45 parties la saison passée, Bogosian a inscrit quatre mentions d’aide et conservé un différentiel de +7, tout en écopant de 49 minutes de punition.

Que se passera-t-il avec Adam Larsson?

Par l'Agence QMI

Le défenseur Adam Larsson est au nombre des hockeyeurs susceptibles de tester le marché des joueurs autonomes cet été, sauf que son agent J.P. Barry continue de négocier avec les Oilers d’Edmonton au sujet d’une entente.

Le Suédois de 28 ans a terminé un contrat de six saisons et de 25 millions $ signé avec les Devils du New Jersey en juillet 2015. Acquis en retour de l’attaquant Taylor Hall un peu plus d’un an plus tard, il a passé les cinq dernières campagnes en Alberta et son organisation n’exclut pas de le réembaucher. Toutefois, le directeur général Ken Holland disait, il y a quelques jours, être modérément en confiance quant au retour de l’arrière comptant 603 matchs en carrière.

Pour sa part, Barry n’a pas nié que les discussions avec les Oilers étaient en cours. «Nous réalisons des progrès concernant un prochain contrat. Nous devons seulement nous parler davantage, a-t-il déclaré au site The Athletic. Parfois, les clubs aiment bouger plus rapidement que le joueur. Actuellement, il est en train de penser à tout. Nous y arrivons, il y a des trucs que nous pouvons encore aborder.»

En 2020-2021, Larsson a inscrit quatre buts et six mentions d’aide pour 10 points en 56 parties, tout en affichant un différentiel de +2.

