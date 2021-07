Aaron Judge touché par la COVID-19

Le cogneur Aaron Judge est au nombre des six porte-couleurs des Yankees de New York déclarés positifs à la COVID-19, jeudi.

Selon le réseau ESPN, le joueur de troisième but Gio Urshela et le receveur Kyle Higashioka ont aussi suivi le protocole du baseball majeur relatif au coronavirus. De plus, les noms des releveurs Jonathan Loaisiga, Nestor Cortes fils et Wandy Peralta ont été inscrits sur la liste des athlètes non disponibles en raison de la COVID-19, a indiqué leur directeur général Brian Cashman.

«C’est une situation pouvant évoluer rapidement. Ça s’est propagé à un certain rythme», a admis le DG.

Aussi, l’éclosion de cas pourrait compliquer la tâche des Yankees dans leur planification des prochains jours. Sur le terrain, leur match de jeudi contre les Red Sox de Boston a été reporté; celui du lendemain aura toutefois lieu, vu qu'aucun autre cas positif n'a été recensé. Dans les bureaux, l’organisation new-yorkaise doit déterminer si elle décide ou non d’acquérir des joueurs importants d’ici la date limite des transactions, le 30 juillet. Cependant, avec une fiche de 46-43 bonne pour le quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine, elle se trouve entre deux eaux et devrait logiquement analyser les prochains matchs pour voir quelle direction la troupe du gérant Aaron Boone emprunte.

Judge compte 21 circuits et 47 points produits depuis le début de la campagne, lui qui a frappé pour ,282.