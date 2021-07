Anthony Duclair se sent bien en Floride

Le chemin pour s’y rendre n’a pas toujours été facile, mais le Québécois Anthony Duclair pourrait enfin goûter à un peu de stabilité dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après s’être entendu pour trois ans avec les Panthers de la Floride, jeudi.

Il s’agit d’un premier contrat de plus d’une saison pour l’athlète de 25 ans, qui a fait le saut de la Ligue de hockey junior majeur du Québec directement au circuit Bettman en 2014-2015. Depuis, Duclair a porté l’uniforme des Rangers de New York, des Coyotes de l’Arizona, des Blackhawks de Chicago, des Blue Jackets de Columbus, des Sénateurs d’Ottawa et des Panthers.

«C’est super, je suis très excité. Je suis heureux d’être de retour, surtout pour trois ans, a mentionné en visioconférence le natif de Pointe-Claire, vendredi. J’ai travaillé vraiment fort pour ça et que cette organisation me donne la chance de revenir, c’est un honneur. Je ne tiendrai absolument rien pour acquis.»

Malgré son jeune âge, Duclair en sera à sa huitième campagne dans la LNH en 2021-2022. Sa première saison avec les Panthers fut très réussie avec une récolte de 32 points en 43 matchs et un excellent différentiel de +27. L’ailier gauche a même goûté aux séries éliminatoires pour la première fois.

«Nous sommes un groupe tissé serré ici et nous sommes restés en contact [au cours de l’été]. Nous avons de la camaraderie, une bonne chimie, et nous avons hâte de recommencer», a assuré le Québécois dont le parcours éliminatoire s’est terminé en première ronde.

La belle vie

Sous le chaud soleil de la Floride, Duclair semble enfin près de son petit coin de paradis. Il se plait visiblement dans le sud-est des États-Unis, puisque le directeur général Bill Zito et lui ont indiqué qu’il s’impliquerait davantage dans la communauté.

«Tu ne peux pas vraiment avoir mieux que la Floride, a-t-il dit. Il y a tellement de choses à faire à l’extérieur de la patinoire et le mode de vie est incroyable. [...] Ce n’est pas proche de la maison, mais c’est sur la côte est, donc mes parents sont heureux de venir assister à quelques matchs ici, c’est sûr.»

La journée de mercredi était d’ailleurs bien particulière pour l’énergique attaquant et sa famille.

«Hier, j’ai négocié mon premier contrat de plusieurs années le jour de l’anniversaire de mon père, a raconté Duclair. C’était une journée spéciale pour toute la famille, quelque chose dont je me souviendrai toujours.»