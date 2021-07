Les Blue Jays de retour au Canada le 30 juillet

Le gouvernement du Canada a octroyé vendredi une exemption d’intérêt national aux Blue Jays de Toronto afin que ceux-ci effectuent leur retour au Rogers Centre à temps pour leur série à domicile qui débutera le 30 juillet.

Le réseau Sportsnet avançait plus tôt que les négociations avec le gouvernement fédéral allaient bon train. La seule formation canadienne du baseball majeur a confirmé la nouvelle sur Twitter, avec une vidéo montrant leur amphithéâtre et les mots «Rien de mieux que d’être à la maison» et la date du 30 juillet 2021.

C’est à ce moment que les Jays disputeront leur premier match dans la Ville Reine en 670 jours. Les Royals de Kansas City seront les visiteurs pour l’occasion.

Le nombre de partisans admis dans le Rogers Centre n’a pas encore été dévoilé.

L’organisation torontoise aurait déjà commencé à préparer son amphithéâtre afin d’améliorer ses chances auprès du gouvernement. Le déplacement des équipes américaines au-delà de la frontière est souvent ce qui entraîne le plus de questionnements.

Depuis le mois de juin, les Blue Jays ont élu domicile au Sahlen Field de Buffalo.

