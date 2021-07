Cuillerée glacée

Plonger une cuillère dans un contenant de crème glacée ou de sorbet lors d’une chaude journée d’été promet un rafraîchissant moment de pur délice. Avez-vous la vôtre ?

La populaire

Photo courtoisie

Cette cuillère à crème glacée Tupperware est la plus populaire de tous les temps ! Son revêtement de qualité supérieure résistant à l’acidité la protège de la rouille alors que sa pointe effilée s’enfonce facilement dans les crèmes glacées et les sorbets, même les plus durs. Apportez-la partout où il y aura de la glace cet été !

fr.tupperware.ca > 35 $

Bien robuste

Photo courtoisie

Faite d’aluminium de qualité alimentaire, cette cuillère à crème glacée compte un rebord biseauté tranchant, un revêtement antiadhésif sur sa surface intérieure, une prise confortable et un collet robuste évitant qu’elle brise ou se plie. Toutes ces caractéristiques lui permettent de pénétrer facilement la crème glacée, puis de la libérer tout aussi aisément pour créer des boules uniformes.

leevalley.com > 29,95 $

Cylindres glacés

Photo courtoisie

Cette cuillère ne façonne pas des boules de crème glacée, mais bien des cylindres qui garnissent les cornets gaufrés ou se superposent pour ériger une alléchante petite tour au milieu de votre assiette. Amusez-vous à varier la présentation de votre coupe glacée préférée ! Un simple bouton-poussoir libère le sorbet ou tout autre délice glacé à l’endroit désiré.

labaie.com > 24,99 $

À gâchette

Photo courtoisie

Créez de belles boules rondes à l’aide de cette cuillère à crème glacée OXO munie d’une gâchette permettant de déloger aisément une boule de forme parfaite. Son manche a été conçu pour empêcher que la main ne glisse, protégeant ainsi les doigts.

laguildeculinaire.com > 17,95 $

Deux étapes

Photo courtoisie

Récupérez la crème glacée, pressez le manche pour la déloger, puis dégustez ! Deux étapes suffisent pour accompagner son dessert préféré d’une boule de crème glacée avec cette cuillère de 2,5 onces en acier inoxydable. Et pourquoi ne pas l’utiliser pour servir du riz ou portionner de la pâte à biscuits ?

stokesstores.com > 12,99 $