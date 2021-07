MARCOUX, Claudette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 juillet 2021, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée madame Claudette Marcoux, fille de feu madame Gabrielle Charrier et de feu monsieur Eusèbe Marcoux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne Gauthier, ses petits-enfants: Stéphanie Magnan (Mattew Vaillancourt) et Samuel Magnan (Kim Proulx) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Mila et Enaël; ses frères et sœurs: Léon (Francine Morin), Nicole (Jacques Cassista), feu Jeannette, feu Pierrette, feu Raymond (Denise Langlois) et feu Charles (feu Micheline Anderson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h 30 à 16 h 15.La famille tient à remercier affectueusement son frère Léon pour lui avoir apporté une présence et attention réconfortante pendant tous ces derniers mois difficiles de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca.