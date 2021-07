Loto-vaccin: 2 millions $ en prix seront tirés auprès des Québécois vaccinés

Le gouvernement Legault fera tirer 2 millions $ parmi les Québécois vaccinés, dont un gros lot de 1 million $ pour ceux qui auront reçu deux doses en date du 31 août.

En conférence de presse au siège social de Loto-Québec, vendredi, le ministre de l’Économie, Eric Girard, a révélé les grandes lignes du «concours vaccinal» mis en place par son gouvernement pour encourager la population à relever une manche.

Les adultes vaccinés d’au moins une dose et inscrits courront la chance de gagner un des quatre lots de 150 000 $ qui seront tirés chaque vendredi du mois d’août. Finalement, un gros lot de 1 million $ sera tiré le 3 septembre prochain parmi tous les Québécois inscrits qui auront reçu deux doses.

Les adolescents de 12 à 17 ans qui ont reçu au moins une dose de vaccin auront, eux, la chance de remporter des bourses d’études de 10 000 $ qui seront tirées aussi toutes les semaines d’août. Les doublement dosés pourront aussi se qualifier pour un ultime tirage de 16 bourses d’études de 20 000 $ le 3 septembre.

Incitatif positif

Le but avoué du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est d’encourager les individus qui n’ont toujours pas devancé leur rendez-vous pour leur deuxième dose avant le 3 septembre à le faire.

«C’est non seulement pour récompenser ceux qui sont déjà inscrits, mais ceux aussi qui vont se faire vacciner», a-t-il précisé vendredi.

Environ 72 % des Québécois ont une première dose de vaccin jusqu’ici, mais seulement 46 % en ont reçu deux. L’objectif de Québec est d'avoir vacciné pleinement 75 % de la population à la fin août. Pour ce faire, le gouvernement doit convaincre quelque 600 000 Québécois de devancer leurs rendez-vous avant le 1er septembre, afin d’atteindre une couverture vaccinale de 82 % dans la population à cette date, a indiqué Christian Dubé.

Le ministre Eric Girard a admis que l’impact d’une telle initiative sur le taux de vaccination était difficile à évaluer, mais il a bon espoir qu'elle améliorera les résultats du Québec.

«On a regardé toutes les autres loteries qui sont faites au Canada et en Amérique du Nord. C’est difficile d’identifier la variable, mais c’est sûr que c’est un incitatif positif», a-t-il précisé.

D’autres prix?

Le Québec n’est pas la seule province à avoir mis en place une loterie-vaccin pour encourager sa population à se faire vacciner.

En Alberta, trois prix de 1 million de dollars sont en jeu et le gouvernement fera également tirer des lots-cadeaux des compagnies aériennes WestJet et Air Canada, ainsi que des prix provenant de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de la Ligue canadienne de football (LCF).

À ce propos, Christian Dubé a invité les entreprises privées qui souhaiteraient contribuer au concours vaccinal à se manifester. Notamment, Air Canada aurait déjà levé la main pour offrir des forfaits voyages.

Comment s’inscrire?

• À compter du 25 juillet, se rendre sur le portail de preuve vaccinale à l’adresse : quebec.ca/concoursvaccination.

• S’inscrire avant 23 h 59 la veille de la date du tirage. Une fois inscrit, vous serez admissible à tous les tirages de votre tranche d’âge, à condition de remplir les conditions.

• À noter que pour le tirage du gros du 3 septembre, votre inscription devra être complétée le 31 août à 23 h 59.

Les conditions d’inscription:

• Avoir reçu le vaccin au Québec.

• Avoir eu un diagnostic confirmé de la COVID-19 et reçu une dose de vaccin.

• Avoir reçu un vaccin reconnu par Santé Canada à l’extérieur du Québec et fait reconnaître l’administration de ce vaccin.

• Pour le gros lot, vous devrez avoir reçu deux doses de vaccin avant le 31 août à 23 h 59.

Les noms des gagnants seront annoncés le mardi suivant le tirage à 13 h. Pour le dernier tirage du 3 septembre, les noms des gagnants seront annoncés le jour même.

