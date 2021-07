Garder Jake Allen pourrait coûter cher au Canadien

S’il veut s’assurer de ne pas perdre le gardien Jake Allen au repêchage d'expansion, le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, risque de devoir refiler des éléments intéressants au Kraken de Seattle.

Selon la chaîne radiophonique TSN 690, le prix à payer pour conclure une entente avec la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey et la convaincre de ne pas jeter son dévolu sur Allen serait un espoir de qualité combiné à un choix de deuxième ou de troisième tour. Également, une sélection de première ronde et une autre plus tardive feraient l’affaire dans ce cas-ci.

Cependant, il reste à voir si le Kraken est réellement intéressé par Allen, lequel a rendu de fiers services au Tricolore durant l’absence momentanée de Carey Price dans les dernières semaines du calendrier régulier 2020-2021. Effectivement, le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a évoqué Chris Driedger et Braden Holtby comme possibles gardiens de la concession lors de son balado 31 Thoughts.

Dans le cas de Driedger, il est admissible à l’autonomie complète cet été après avoir terminé son entente avec les Panthers de la Floride, de sorte que le Kraken aurait à lui faire signer un pacte. Pour ce qui est de Holtby, il doit toucher 4,3 millions $ chez les Canucks de Vancouver la saison prochaine, et Seattle pourrait tenter de prendre certaines dispositions pour ne pas assumer son salaire en totalité.